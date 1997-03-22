Осторожно, вор и мошенник!

Личные данные:
1. Ф.И.О. – Крепосняк Виталий Игоревич
2. Дата и год рождения – 22.03.1997
3. Место рождения – Киев
4. Гражданство – Украина
5. Место прописки – Киев, ул. Российская, 82а, кв. 7
6. Семейное положение – не женат
7. Образование – высшее
8. Место работы, должность – вор
9. Судим (ст.190, ч.1)
10. Серия и номер паспорта – СН 320278
Эту статью мы бы хотели посвятить профессиональному и беспринципному аферисту (в простонародье «кидале»), наживающемуся на уязвимой и доверчивой категории общества и прибегающему к разнообразным схемам мошенничества.
Зовут данного «героя» Крепосняк Виталий Игоревич и прописан он в городе Киев по адресу ул. Российская, 82а. За совершенно непримечательной внешностью скрывает прогнившее насквозь нутро падальщика, везде ищущего легкую наживу, возможность обмануть и выманить как можно больше денег. Аппетиты у Виталия просто колоссальные. Он с радостью готов отобрать последнюю копейку, как у нищего пенсионера, так и у многодетной семьи, живущей на маленькое пособие.
Сейчас мы расскажем немного подробнее о том, как же Виталий Крепосняк зарабатывает на жизнь.
SFS Group – сервис взаимного кредитования
В группе на facebook.com, принадлежащей Виталию, мы сталкиваемся со следующим очень заманчивым предложением:
«SFS Group. Кредит под залог недвижимости Киев – Получите деньги за 1 день. Сервис кредитования, позволяющий взять деньги или дать деньги в долг под проценты под залог недвижимосьти» (пунктуация и орфография автора сохранены).
Что иронично, данная группа получила целый один положительный отзыв и 5 звезд, оставленный самим господином Крепосняком.
Виталий мастерски привлекает клиентов заманчивой перспективой быстрого получения кредита на очень выгодных условиях (2% в месяц, 1 день, до 80% от цены залога). В залог можно оставить любую недвижимость, будь то квартира, дом, нежилой фонд, офисные помещения или земельные участки. Однако, на деле все не так радужно. Недвижимость переоформляется и продается. Наивные заемщики, рискнувшие иметь дело с Виталием, могут с легкостью остаться без крыши над головой.
«Торговля воздухом»
Как мы можем заметить, развитие интернет технологий не обошло Виталия стороной. Еще одним каналом притока легких денег для него стала продажа виртуальных товаров, которых на самом деле не существует. В перечень попали автозапчасти и продукция марки Gillette. Схема всё та же – невероятно выгодные цены, большие обещания, ничего общего не имеющие с реальностью. В итоге Вы становитесь лишь счастливым обладателем «воздуха».
Продажа краденых автомобилей
Покупка автомобиля – своеобразный признак успеха и престижа. Но прежде чем совершить подобный поступок, хорошенько присмотритесь к продавцу.
Виталий Крепосняк реализует так называемую схему «автомобили-двойники», которая заключается в продаже украденных в Европе премиальных автомобилей, подделке номеров и документов на них под зарегистрированные в ГАИ транспортные средства тех же моделей и цветов. Созданная «машина-двойник» перегоняется и выставляется на продажу по заниженной стоимости. Дальнейшие проблемы (с законом, в частности), с которыми столкнется несведущий покупатель в будущем, Виталия, естественно, не интересуют.
«Развод» пенсионеров
Как писалось выше, Виталию Крепосняку абсолютно фиолетово, у кого воровать, поэтому неудивительно, что он не обошел стороной самую уязвимую и доверчивую категорию населения – пенсионеров. Уже полгода он занимается тем, что рассылает платежки на Закревского, по которым пожилые люди платят ему за коммунальные услуги. Виталия не заботит то, что произойдет с несчастными жертвами, когда данный обман раскроется. Многие из них одиноки и не смогут получить какую-либо поддержку. Циничность Крепосняка преступает все возможные меры!
И это еще далеко не все, что совершил данный «субъект». Его послужной список огромен и может поразить любого своей наглостью и изощренностью. Будьте бдительны и не дайте подобным индивидуумам ввести Вас в заблуждение и оставить без гроша в кармане!
Телефоны мошенника:
044) 578-15-75
(063) 628-15-75
(067) 440-06-67
Компании, с которыми он связан:
ТОВ Автоклуб 24, ТОВ Торговый ДОМ Биткоин , ЧП Крепосняк В,И , ТОВ КАЛЕО ГРУПП