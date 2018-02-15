У ДФС також зазначають, що податкова міліція через суди заарештувала майна на суму 2,8 млрд грн.
Дивися повний текст У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової міліції.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:53
У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової міліції.
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:53
ДФС України - контрас!
Хілько А.В., Пилипенко Д.Ю., Кривов’яз І.І., Старостенко А.М., Кретов Є.А., Солодченко С.В. і Татарінов Р.В. вчиняють підроблення і покривають податкові злочини
http://proisvol.info/2018/02/18/xilko-a-v-solodchenko-s-v-tatarinov-r-v-dfs-kontras/
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:23
"в конце 2016-го депутаты, внося изменения в Налоговый кодекс, ошибочно исключили из него раздел, который описывал полномочия, функции и права налоговой милиции. В феврале глава профильного комитета Верховной Рады Нина Южанина выступила с предложением восстановить все функции налоговых милиционеров до того момента, пока не будет принят закон про новую Службу финансовых расследований.
Министерство финансов разработало соответствующий законопроект....Тем не менее ... он еще не внесен в парламент."
Но в налоговой милиции "работа кипит". Интересно, кем и из каких бюджетов незаконно оплачивается их деятельность?
И кто дал право решать какому то там бывшему бухгалтеру президента, когда депутаты ошибочно принимают или отменяют, а когда нет? Кроме самих депутатов ВР, право это решать только у Конституционного или Верховного Суда.
Инкогнито в роли непонятно кого, у нас есть - а Гаранта Конституции как то не видать
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:27
А был ли мальчик?
Black Jack - White Business
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