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У ДФС оцінили результати роботи
"скасованої" податкової...

У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:53

У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової...

Пропонуємо до обговорення:
У ДФС також зазначають, що податкова міліція через суди заарештувала майна на суму 2,8 млрд грн.

Дивися повний текст У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової міліції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:53

ДФС України - контрас!
Хілько А.В., Пилипенко Д.Ю., Кривов’яз І.І., Старостенко А.М., Кретов Є.А., Солодченко С.В. і Татарінов Р.В. вчиняють підроблення і покривають податкові злочини
http://proisvol.info/2018/02/18/xilko-a-v-solodchenko-s-v-tatarinov-r-v-dfs-kontras/
igor_brodskiy
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:23

"в конце 2016-го депутаты, внося изменения в Налоговый кодекс, ошибочно исключили из него раздел, который описывал полномочия, функции и права налоговой милиции. В феврале глава профильного комитета Верховной Рады Нина Южанина выступила с предложением восстановить все функции налоговых милиционеров до того момента, пока не будет принят закон про новую Службу финансовых расследований.

Министерство финансов разработало соответствующий законопроект....Тем не менее ... он еще не внесен в парламент."

Но в налоговой милиции "работа кипит". Интересно, кем и из каких бюджетов незаконно оплачивается их деятельность?
И кто дал право решать какому то там бывшему бухгалтеру президента, когда депутаты ошибочно принимают или отменяют, а когда нет? Кроме самих депутатов ВР, право это решать только у Конституционного или Верховного Суда.

Инкогнито в роли непонятно кого, у нас есть - а Гаранта Конституции как то не видать :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:27

  EKO написав:Инкогнито в роли непонятно кого, у нас есть - а Гаранта Конституции как то не видать :evil:


А был ли мальчик?
Black Jack - White Business
ruvex
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