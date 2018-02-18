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Українці зможуть вибирати
автобусного перевізника

Українці зможуть вибирати автобусного перевізника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 23:31

Українці зможуть вибирати автобусного перевізника

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін.

Дивися повний текст Українці зможуть вибирати автобусного перевізника.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 23:31

Так и сейчас можно выбирать - легальные, нелегальные, комфортабельные автобусы, маршрутки, переделанные из грузовых микроавтобусов, где ноги нужно поджимать к подбородку.
Mikle20
 
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