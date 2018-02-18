Про це повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін.
Дивися повний текст Українці зможуть вибирати автобусного перевізника.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 23:31
Українці зможуть вибирати автобусного перевізника
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть вибирати автобусного перевізника.
Додано: Нед 18 лют, 2018 23:31
Так и сейчас можно выбирать - легальные, нелегальные, комфортабельные автобусы, маршрутки, переделанные из грузовых микроавтобусов, где ноги нужно поджимать к подбородку.
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