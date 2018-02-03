Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС України.
Дивися повний текст Названо найпопулярніші марки нових автомобілів серед українців (інфографіка).
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Додано: Пон 19 лют, 2018 08:40
Названо найпопулярніші марки нових автомобілів серед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпопулярніші марки нових автомобілів серед українців (інфографіка).
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:14
64 655 нових авто на 42 000 000 населення, це аж 0,15%! І то, білі рено - схоже що купляла Нова Пошта. Краще б розповіли, які Євробляхи користуються популярністю, це набагато актуальніше.
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