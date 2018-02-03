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Названо найпопулярніші марки
нових автомобілів серед...

Названо найпопулярніші марки нових автомобілів серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:40

Названо найпопулярніші марки нових автомобілів серед...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС України.

Дивися повний текст Названо найпопулярніші марки нових автомобілів серед українців (інфографіка).
R2
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гарна цифірь для власників заправок, але свято колись закінчується
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:08

хорошая статистика )
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:14

64 655 нових авто на 42 000 000 населення, це аж 0,15%! І то, білі рено - схоже що купляла Нова Пошта. Краще б розповіли, які Євробляхи користуються популярністю, це набагато актуальніше.
BIGor
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