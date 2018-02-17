Про це повідомляє Deutsche Welle.
Дивися повний текст Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" не загрожує енергетичній безпеці Європи.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:18
Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" не...
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Дивися повний текст Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" не загрожує енергетичній безпеці Європи.
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:18
Ну вот верните Вильнюсский саммит и тот период назад. Зная что будет сейчас, тогда народ массово собрался бы на Майдане чтобы стоя аплодировать януковичу.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:17
Меркель не в курсе, что Газпром подсаживает Германию на газовую иглу и подрывает суверенитет государства? Срочно украинским политикам провести разъяснительную беседу с канслером! Где немецкая гордость, где энергонезависимость? ыы
имхо
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