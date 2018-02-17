RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Меркель заявила, що будівництво
"Північного потоку-2" не...

Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:18

Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дивися повний текст Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" не загрожує енергетичній безпеці Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80193
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:18

Ну вот верните Вильнюсский саммит и тот период назад. Зная что будет сейчас, тогда народ массово собрался бы на Майдане чтобы стоя аплодировать януковичу.
p_a_l
 
Повідомлень: 896
З нами з: 15.02.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:17

Меркель не в курсе, что Газпром подсаживает Германию на газовую иглу и подрывает суверенитет государства? Срочно украинским политикам провести разъяснительную беседу с канслером! Где немецкая гордость, где энергонезависимость? ыы
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 07.06.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gleb і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Директора "Еліта-центр", затриманого за нову аферу,...
R2 » Пон 19 лют, 2018 10:53
1 1
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 10:53
andrey_gorshkov80
У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової...
R2 » Нед 18 лют, 2018 21:53
3 136
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 22:27
ruvex
Американські психологи обчислили зарплату "щасливої...
R2 » Суб 17 лют, 2018 20:50
3 183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 17:52
chipmunk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.