Про це повідомив перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку обіцяє революцію малому бізнесу — стратегія вже готова.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:20
Мінекономрозвитку обіцяє революцію малому бізнесу —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку обіцяє революцію малому бізнесу — стратегія вже готова.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:30
Для бизнеса ИМХО лучше спокойствие и предсказуемость законодательства, а не революции каждые 2 года
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:50
А в чем революция?) Это только на словах Нефедова революция. Он же четко сказал - деньги для частного бизнеса не дадим, деньги зло. Даже не будет схемы - научитесь плавать - нальем воду в бассейн. Вместо нее будет следующая схема - для желающих плавать - чертежи бассейна. В этом и есть "революционный"!!! подход воспитания олимпийских резервов)
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:53
С таким успехом Нефедов может чертежи БМВ отправить Васадзе, пусть развивается.
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