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Мінекономрозвитку обіцяє
революцію малому бізнесу —...

Мінекономрозвитку обіцяє революцію малому бізнесу —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:20

Мінекономрозвитку обіцяє революцію малому бізнесу —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку обіцяє революцію малому бізнесу — стратегія вже готова.
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конкретные понятные инструкции для людей: что делать и куда НЕСТИ
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Для бизнеса ИМХО лучше спокойствие и предсказуемость законодательства, а не революции каждые 2 года
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:50

  civ написав:Для бизнеса ИМХО лучше спокойствие и предсказуемость законодательства, а не революции каждые 2 года

А в чем революция?) Это только на словах Нефедова революция. Он же четко сказал - деньги для частного бизнеса не дадим, деньги зло. Даже не будет схемы - научитесь плавать - нальем воду в бассейн. Вместо нее будет следующая схема - для желающих плавать - чертежи бассейна. В этом и есть "революционный"!!! подход воспитания олимпийских резервов)
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:53

С таким успехом Нефедов может чертежи БМВ отправить Васадзе, пусть развивается.
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