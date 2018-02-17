Президент зауважив, що уряд прийняв дуже важливі рішення з цього приводу.
Дивися повний текст Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових компаній - Порошенко.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:13
Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових компаній - Порошенко.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:35
Re: Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових
И тут вытер мысль, а дурень думкою не розбогатие. Последнее украдут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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