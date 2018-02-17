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Українською ГТС зацікавилися
вже більше десятка світових...

Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:13

Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...

Пропонуємо до обговорення:
Президент зауважив, що уряд прийняв дуже важливі рішення з цього приводу.

Дивися повний текст Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових компаній - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:35

Re: Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових

И тут вытер мысль, а дурень думкою не розбогатие. Последнее украдут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:40

Класс!
И чё качать будем?..
serg_vronsky
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