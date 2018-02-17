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Українською ГТС зацікавилися
вже більше десятка світових...

Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:08

Есть единственная компания с которой нужно договариваться.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:25

  nik1 написав:Есть единственная компания с которой нужно договариваться.


Абсолютно не реально. В этот колодец плевали все. И много раз. Да и на хорошие деньги уже много раз развели их. Они теперь себе своё всё сами построят.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:31

Re: Мюнхен

  sea6 написав:оставшиеся 10% не смогли уйти, потому что спали

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что ведущий на итоговом обеде Мюнхенской конференции пошутил, что здесь ему «дадут доесть до конца».
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:34

Не, ну раз Петя сказал - значит точно правда)))
Только почему-то мне думается, что все эти самые "мировые" компании имеют кипрскую прописку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:27

Будет газ или не будет, очевидно одно - о прибыли в $2млрда в год за транзит можно забыть. Только жадность в свое время не дала объединить Нафтогаз и Газмпром в управлении трубой и я даже не знаю, как бы сейчас компания из РФ выпутывалась бы из этой ситуации. А теперь нужно искать европейскую компанию или пул компаний с хорошими отношениями с Газпромом, отдать ей часть полномочий, часть прибыли и надеется на отличные переговоры.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:35

  serg_vronsky написав:Класс!
И чё качать будем?..

При чем здесь качать?
Президент мира просто забыл пояснить, что эти мировые компании - Arcelor Mittal, Hebei Iron & Steel, Nippon Steel и прочие помельче..
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 00:23

(НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа государственному предприятию “Укрспирт”.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:28

А испанский лыжный инструктор входит в эту десятку?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Порошенко верить - себя не уважать.
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