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Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:08
Есть единственная компания с которой нужно договариваться.
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nik1
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:25
nik1 написав:
Есть единственная компания с которой нужно договариваться.
Абсолютно не реально. В этот колодец плевали все. И много раз. Да и на хорошие деньги уже много раз развели их. Они теперь себе своё всё сами построят.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:31
sea6 написав:
оставшиеся 10% не смогли уйти, потому что спали
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что ведущий на итоговом обеде Мюнхенской конференции пошутил, что здесь ему «дадут доесть до конца».
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Додано: Пон 19 лют, 2018 16:34
Не, ну раз Петя сказал - значит точно правда)))
Только почему-то мне думается, что все эти самые "мировые" компании имеют кипрскую прописку.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 17:27
Будет газ или не будет, очевидно одно - о прибыли в $2млрда в год за транзит можно забыть. Только жадность в свое время не дала объединить Нафтогаз и Газмпром в управлении трубой и я даже не знаю, как бы сейчас компания из РФ выпутывалась бы из этой ситуации. А теперь нужно искать европейскую компанию или пул компаний с хорошими отношениями с Газпромом, отдать ей часть полномочий, часть прибыли и надеется на отличные переговоры.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 17:35
serg_vronsky написав:
Класс!
И чё качать будем?..
При чем здесь качать?
Президент мира просто забыл пояснить, что эти мировые компании - Arcelor Mittal, Hebei Iron & Steel, Nippon Steel и прочие помельче..
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Додано: Вів 20 лют, 2018 00:23
(НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа государственному предприятию “Укрспирт”.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 08:28
А испанский лыжный инструктор входит в эту десятку?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:48
Порошенко верить - себя не уважать.
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