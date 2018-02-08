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Електромобілі Volkswagen
«візьмуть курс» на Apple (фото)

Електромобілі Volkswagen «візьмуть курс» на Apple (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:34

Електромобілі Volkswagen «візьмуть курс» на Apple (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму інтерв'ю Reuters сказав Клаус Бішоф, головний дизайнер автомобілів Volkswagen.

Дивися повний текст Електромобілі Volkswagen «візьмуть курс» на Apple (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:34

А они зависать при наборе индусского символа то же будут, как аппл ?
civ
 
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