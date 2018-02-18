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Директора "Еліта-центр",
затриманого за нову аферу,...

Директора "Еліта-центр", затриманого за нову аферу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:53

Директора "Еліта-центр", затриманого за нову аферу,...

Пропонуємо до обговорення:
Директору будівельної компанії "Еліта-центр", затриманому за вимагання від інвестора 50 тис. доларів, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави в сумі 1,3 млн грн.

Дивися повний текст Директора "Еліта-центр", затриманого за нову аферу, заарештували на два місяці.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:53

Ни имён ни фамилий. Кого задержали?
andrey_gorshkov80
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