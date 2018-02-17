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Гройсман пообіцяв стабільні
ціни, які "не можна регулювати"

Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:57

Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати"

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман зазначив, що номінальна зарплата в Україні в минулому році зросла на 37%, а реальна - на 19%.

Дивися повний текст Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати".
R2
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Я ВЫБИРАЮ ДРУГОЙ ПУТЬ ... жесть!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 12:04

Re: Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які

Играть с курсом и облигациями научились. А вот желание главных украинцев жить всё лучше и лучше у них в крови. Да и ціни, які "не можна регулювати" - нет у них ничего. И не предвидеться. Инфляция на уровне прошлогодней, отягощенная предстоящими выборами, - оптимистичные ожидания для пересичных.
Возможно конечно выйдут специально обученные люди и поаплодируют премьеру.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 12:18

Яка пуста болтовня.Для кого це бла-бла-бла?В цю маячню вже не вірять навіть у самому далекому селі де немає інтернету.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:06

Ха-ха-ха! Ни о чём, как всегда.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:09

Цены будут стабильно расти, причем еще "стабильнее", чем в 2017-м)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:00

Поздно пить Боржоми: работяги уехали работать за границу, остались одни Гройсманы. Пока в шиколаде.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:03

"Мы увеличиваем поголовье..." - только вот своё поголовье вы увеличиваете, а не КРС!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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