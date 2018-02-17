Гройсман зазначив, що номінальна зарплата в Україні в минулому році зросла на 37%, а реальна - на 19%.
Дивися повний текст Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:57
Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати".
Додано: Пон 19 лют, 2018 12:04
Re: Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які
Играть с курсом и облигациями научились. А вот желание главных украинцев жить всё лучше и лучше у них в крови. Да и ціни, які "не можна регулювати" - нет у них ничего. И не предвидеться. Инфляция на уровне прошлогодней, отягощенная предстоящими выборами, - оптимистичные ожидания для пересичных.
Возможно конечно выйдут специально обученные люди и поаплодируют премьеру.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Пон 19 лют, 2018 12:18
Яка пуста болтовня.Для кого це бла-бла-бла?В цю маячню вже не вірять навіть у самому далекому селі де немає інтернету.
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:00
Поздно пить Боржоми: работяги уехали работать за границу, остались одни Гройсманы. Пока в шиколаде.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:03
"Мы увеличиваем поголовье..." - только вот своё поголовье вы увеличиваете, а не КРС!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
реклама
|