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Україна повинна виплачувати
свої боргові зобов'язання -...

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 11:29

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер.

Дивися повний текст Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання - віце-президент СБ.
R2
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