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Збільшення податку на
бензин в США обійдеться...

Збільшення податку на бензин в США обійдеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41

Збільшення податку на бензин в США обійдеться...

Пропонуємо до обговорення:
Про це журналістам розповів американський сенатор Том Карпер, повідомляє Fox News.

Дивися повний текст Збільшення податку на бензин в США обійдеться автомобілістам у десятки мільярдів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41

В США стоимость топлива надо увеличить в пять раз. :mrgreen:
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