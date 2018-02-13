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Збільшення податку на бензин в США обійдеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це журналістам розповів американський сенатор Том Карпер, повідомляє Fox News.
Дивися повний текст Збільшення податку на бензин в США обійдеться автомобілістам у десятки мільярдів
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