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Українська економіка зростає недостатньо - CБ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2018 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Після шокового періоду, спровокованого втратою частини території і конфліктом на Сході, українська економіка почала зростати, але недостатньо.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 13:22
Феерично! Какая "тонкая" подводка?!..
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