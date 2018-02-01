RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська економіка
зростає недостатньо - CБ

Українська економіка зростає недостатньо - CБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:22

Українська економіка зростає недостатньо - CБ

Пропонуємо до обговорення:
Після шокового періоду, спровокованого втратою частини території і конфліктом на Сході, українська економіка почала зростати, але недостатньо.

Дивися повний текст Українська економіка зростає недостатньо - CБ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80204
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:22

Феерично! Какая "тонкая" подводка?!..
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка України зросла на 2,2% у 2017 році
R2 » Чет 15 лют, 2018 21:25
3 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 15:24
myshapiton
Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний... 1, 2, 3
R2 » Сер 14 лют, 2018 15:46
20 802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 15:47
kroleggg
Українська армія отримає нові набори продуктів, що самі...
R2 » Сер 31 січ, 2018 16:29
7 361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 00:18
rotator
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.