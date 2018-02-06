НКЦПФР схвалила нову редакцію двох нормативно-правових актів, що регламентують торгівлю цінними паперами
Дивися повний текст НКЦПФР змінила правила торгівлі на біржах.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 13:36
НКЦПФР змінила правила торгівлі на біржах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКЦПФР змінила правила торгівлі на біржах.
Додано: Пон 19 лют, 2018 13:36
как и все в Украине. Торговать уже нечем, а они все правила меняют. Ничего, что большиство акционерных обществ лежит в руинах из-за "эффективного" управления вороватых буржуа?!
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