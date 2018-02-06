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НКЦПФР змінила правила
торгівлі на біржах

НКЦПФР змінила правила торгівлі на біржах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:36

НКЦПФР змінила правила торгівлі на біржах

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР схвалила нову редакцію двох нормативно-правових актів, що регламентують торгівлю цінними паперами

Дивися повний текст НКЦПФР змінила правила торгівлі на біржах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:36

как и все в Украине. Торговать уже нечем, а они все правила меняют. Ничего, что большиство акционерных обществ лежит в руинах из-за "эффективного" управления вороватых буржуа?!
olegpm16
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