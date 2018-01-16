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Білл Гейтс розкритикував
податкову реформу в США

Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:54

Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США

Пропонуємо до обговорення:
Американський мільярдер і засновник Microsoft Corp. Білл Гейтс виступив з критикою нещодавно схваленої в США податкової реформи, яка, за його словами, найбільш вигідна корпораціям і дуже заможним людям.

Дивися повний текст Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:54

Уважаю этого человека, и далек от мысли, что он кривит душой, когда говорит, что он, сверхбогатый человек, платит мало налогов и должен платить больше.

Вы только представьте (тяжело, понимаю), что Ахметов, Коломойский, Порошенко, Жеваго и др. сделали бы заявление, что государство несправедливо мало взяло с них налогов!

Звучит даже бредово...

И что мы видим по факту - налог на дивиденды, например, который платят богатые и сверхбогатые, 13%. А налог на доходы физ. лиц, который платят бедные и средний класс, 19.5% (18% сам НДФЛ + 1.5% военный сбор).

Прогрессивной шкалы на НДФЛ даже нет (хотя была при злочинной панде)! А от размера налогов на роскошь те, кто ее приобретают, просто смеются!

В общем, пока элиты не будут мыслить категориями социальной ответственности, Украине не стать цивилизованным государством.

Ведь Ахметов и Порошенко не нарушают налоговое законодательство, просто они сами, имея влияние на законодателей, формируют такую системы, в которой могут не доплатить за счет других, и их это не то, что устраивает - за счет этого они и живут, потому что иных конкурентных преимуществ ни на внутреннем, ни на внешних рынках, не имеют
Detractoris
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:13

Это очень спорная тема.

Допустим мой сосед зарабатывает 3000 грн, а я зарабатываю 30000 грн.
Если налог для обоих 13%, то он платит 390 грн, а я 3900.

То есть даже при равной ставке налогообложения, есть дискриминация - с меня требуют больше налогов. При том, что помощь от государства нужна одинаковая, а скорее ему больше чем мне - например мне субсидию не дадут, а ему дадут.

Но когда процент налога одинаковый, то сохраняется хотя бы видимость справедливости. Если же брать это поменять, то даже видимость справедливости теряется.

А несправедливость, это точно не хорошо.

Я понимаю, что всегда хочется, чтобы за нас заплатил кто-то другой, но если те, кто больше работает, больше учится, ... будут дискриминироваться обществом, то никуда это не приведет.

Конечно есть люди, которые не заработали свои деньги, а украли их. Так для этих людей не налоги нужно повышать - на них нужно заводить уголовные дела и садить в тюрьму!
yuri_shan
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