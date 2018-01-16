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Білл Гейтс розкритикував
податкову реформу в США

Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:54

Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США

Пропонуємо до обговорення:
Американський мільярдер і засновник Microsoft Corp. Білл Гейтс виступив з критикою нещодавно схваленої в США податкової реформи, яка, за його словами, найбільш вигідна корпораціям і дуже заможним людям.

Дивися повний текст Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:54

Уважаю этого человека, и далек от мысли, что он кривит душой, когда говорит, что он, сверхбогатый человек, платит мало налогов и должен платить больше.

Вы только представьте (тяжело, понимаю), что Ахметов, Коломойский, Порошенко, Жеваго и др. сделали бы заявление, что государство несправедливо мало взяло с них налогов!

Звучит даже бредово...

И что мы видим по факту - налог на дивиденды, например, который платят богатые и сверхбогатые, 13%. А налог на доходы физ. лиц, который платят бедные и средний класс, 19.5% (18% сам НДФЛ + 1.5% военный сбор).

Прогрессивной шкалы на НДФЛ даже нет (хотя была при злочинной панде)! А от размера налогов на роскошь те, кто ее приобретают, просто смеются!

В общем, пока элиты не будут мыслить категориями социальной ответственности, Украине не стать цивилизованным государством.

Ведь Ахметов и Порошенко не нарушают налоговое законодательство, просто они сами, имея влияние на законодателей, формируют такую системы, в которой могут не доплатить за счет других, и их это не то, что устраивает - за счет этого они и живут, потому что иных конкурентных преимуществ ни на внутреннем, ни на внешних рынках, не имеют
Detractoris
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:13

Это очень спорная тема.

Допустим мой сосед зарабатывает 3000 грн, а я зарабатываю 30000 грн.
Если налог для обоих 13%, то он платит 390 грн, а я 3900.

То есть даже при равной ставке налогообложения, есть дискриминация - с меня требуют больше налогов. При том, что помощь от государства нужна одинаковая, а скорее ему больше чем мне - например мне субсидию не дадут, а ему дадут.

Но когда процент налога одинаковый, то сохраняется хотя бы видимость справедливости. Если же брать это поменять, то даже видимость справедливости теряется.

А несправедливость, это точно не хорошо.

Я понимаю, что всегда хочется, чтобы за нас заплатил кто-то другой, но если те, кто больше работает, больше учится, ... будут дискриминироваться обществом, то никуда это не приведет.

Конечно есть люди, которые не заработали свои деньги, а украли их. Так для этих людей не налоги нужно повышать - на них нужно заводить уголовные дела и садить в тюрьму!
yuri_shan
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:43

30 тыс - это средний клас, которого у нас нет... Тут говорится про действительно богатых, от млн и выше...
davinci
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:12

А что наш Украинский "Билл Гейтс" миллиардер и основатель холдинга "рога и копыта" молчит и просит гос субсидий?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:49

  yuri_shan написав:Это очень спорная тема.

Допустим мой сосед зарабатывает 3000 грн, а я зарабатываю 30000 грн.
Если налог для обоих 13%, то он платит 390 грн, а я 3900.

То есть даже при равной ставке налогообложения, есть дискриминация - с меня требуют больше налогов. При том, что помощь от государства нужна одинаковая, а скорее ему больше чем мне - например мне субсидию не дадут, а ему дадут.

Но когда процент налога одинаковый, то сохраняется хотя бы видимость справедливости. Если же брать это поменять, то даже видимость справедливости теряется.

А несправедливость, это точно не хорошо.

Я понимаю, что всегда хочется, чтобы за нас заплатил кто-то другой, но если те, кто больше работает, больше учится, ... будут дискриминироваться обществом, то никуда это не приведет.

Конечно есть люди, которые не заработали свои деньги, а украли их. Так для этих людей не налоги нужно повышать - на них нужно заводить уголовные дела и садить в тюрьму!


Вы просто не знаете деталей налоговой реформы в США. Налоговая ставка для корпораций была снижена с 35% (средняя) до 21%. Плюс есть такие вещи как loss carry forward который позволяют не платить налог на прибыль вообще после периода убытков. Кроме того, множество путей как снизить налоги путём связанных компаний зарубежом, поэтому реальная ставка Микрософта - 4.5%. General Electric - меньше 2%, Форда - 10%.

Это очень справедливо. Моя ставка (федеральная + штата) составляет 38%. Просто п.... как справедливо.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:48

"В большинстве стран нанятые сотрудники платят со своего дохода около 40% налогов. Люди самозанятые отдают в бюджет около 60%. Собственники большого бизнеса платят 20%, а инвесторы не платят ничего." (Роберт Кийосаки)
Moimir
 
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