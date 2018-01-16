Білл Гейтс розкритикував податкову реформу в США

Додано: Пон 19 лют, 2018 13:54

Уважаю этого человека, и далек от мысли, что он кривит душой, когда говорит, что он, сверхбогатый человек, платит мало налогов и должен платить больше.



Вы только представьте (тяжело, понимаю), что Ахметов, Коломойский, Порошенко, Жеваго и др. сделали бы заявление, что государство несправедливо мало взяло с них налогов!



Звучит даже бредово...



И что мы видим по факту - налог на дивиденды, например, который платят богатые и сверхбогатые, 13%. А налог на доходы физ. лиц, который платят бедные и средний класс, 19.5% (18% сам НДФЛ + 1.5% военный сбор).



Прогрессивной шкалы на НДФЛ даже нет (хотя была при злочинной панде)! А от размера налогов на роскошь те, кто ее приобретают, просто смеются!



В общем, пока элиты не будут мыслить категориями социальной ответственности, Украине не стать цивилизованным государством.



Ведь Ахметов и Порошенко не нарушают налоговое законодательство, просто они сами, имея влияние на законодателей, формируют такую системы, в которой могут не доплатить за счет других, и их это не то, что устраивает - за счет этого они и живут, потому что иных конкурентных преимуществ ни на внутреннем, ни на внешних рынках, не имеют