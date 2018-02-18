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"Київський метрополітен"
закінчив 2017 майже з...

"Київський метрополітен" закінчив 2017 майже з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:05

"Київський метрополітен" закінчив 2017 майже з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать попередні дані фінансових результатів роботи КП.

Дивися повний текст "Київський метрополітен" закінчив 2017 майже з мільярдними збитками.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:05

Ах,какие бедные. Может просто хватит тырить бабло?
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:11

Я смеюсь и плачу. Кто-нибудь держал в руках фискальный чек имени Киевского метро? О какой себестоимости можно вести речь, если там бизнес весь теневой? Ни в одной стране мира такой вакханалии нет, все данные о транзакциях (покупке поездок) оформляются. Тогда можно вести речь о цене-себестоимости. А здесь - чистый кеш флоу с ручными регуляторами карман-общак на каждом уровне.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:51

Фирмы-присоски все в прибыли?! Кто бы сомневался. Этой схеме ни один десяток лет. Тендера выигрывают фирмы однодневки, многомиллионные откаты, закупки по завышенным ценам и глубоко обеспокоенное убытками лицо чиновника с наичестнейшим взглядом убеждающего людей войти в положение и платить больше
Moimir
 
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