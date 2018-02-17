RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти попередили про
стрибок ціни біткойнів

Експерти попередили про стрибок ціни біткойнів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:38

Експерти попередили про стрибок ціни біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив виконавчий директор благодійного фонду Bitcoin Foundation Лью Классен.

Дивися повний текст Експерти попередили про стрибок ціни біткойнів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80204
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:38

Ухты надо же мнение какого незаангажированного эксперта мы услышали.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 24.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:55

Или наоборот: альткоиновы увеличатся до $40 тысяч, а биткоины обесценятся на 90%.
Надо погадать на бабаке! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 757
З нами з: 12.12.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:09

Я тёте Шуре из 3-го подъезда больше верю.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 12.12.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман пообіцяв стабільні ціни, які "не можна регулювати"
R2 » Пон 19 лют, 2018 10:57
7 220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 15:03
Contortum
Занадто мало платять: експерти радять українцям просити... 1, 2
R2 » Суб 17 лют, 2018 11:24
13 897
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 00:20
budivelnik
АЗС масово знижують ціни на бензин і газ
R2 » П'ят 16 лют, 2018 16:32
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 12:13
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.