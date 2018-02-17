Таку думку висловив виконавчий директор благодійного фонду Bitcoin Foundation Лью Классен.
Дивися повний текст Експерти попередили про стрибок ціни біткойнів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 14:38
Експерти попередили про стрибок ціни біткойнів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти попередили про стрибок ціни біткойнів.
Додано: Пон 19 лют, 2018 14:55
Или наоборот: альткоиновы увеличатся до $40 тысяч, а биткоины обесценятся на 90%.
Надо погадать на бабаке!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:09
Я тёте Шуре из 3-го подъезда больше верю.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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