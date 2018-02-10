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ЄЦБ обмежив операції
латвійського ABLV Bank, який...

ЄЦБ обмежив операції латвійського ABLV Bank, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:25

ЄЦБ обмежив операції латвійського ABLV Bank, який...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії, виконуючи інструкцію Європейського центробанку (ЄЦБ), на екстреному засіданні 18 лютого вирішила тимчасово встановити для ABLV Bank обмеження на платежі, заборонивши здійснювати дебетові операції за рахунками клієнтів в будь-якій валюті.

Дивися повний текст ЄЦБ обмежив операції латвійського ABLV Bank, який обвинувачується в США у відмиванні грошей.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:25

ого, крупную контору накрыли, однако.
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