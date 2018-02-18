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Названо ризики для України із
запуском "Північного потоку-2"

Названо ризики для України із запуском "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:26

Названо ризики для України із запуском "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на холодні відносин Росії із Заходом та ЄС, реалізація проекту "Північний потік-2" триває.

Дивися повний текст Названо ризики для України із запуском "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:26

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serg_vronsky
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