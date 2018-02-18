Незважаючи на холодні відносин Росії із Заходом та ЄС, реалізація проекту "Північний потік-2" триває.
Дивися повний текст Названо ризики для України із запуском "Північного потоку-2".
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:26
Названо ризики для України із запуском "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо ризики для України із запуском "Північного потоку-2".
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:26
Уровень надежности любой системы обратно-пропорционален количеству элементов этой системы.
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