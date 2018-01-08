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Майбутнім пенсіонерам обіцяють свободу вибору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:57
Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР підготувала концепцію майбутньої пенсійної реформи.
Дивися повний текст Майбутнім пенсіонерам обіцяють свободу вибору
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:57
Прочитано по диагонали, суть - денег нет но вы держитесь!
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