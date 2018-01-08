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Майбутнім пенсіонерам
обіцяють свободу вибору

Майбутнім пенсіонерам обіцяють свободу вибору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:57

Майбутнім пенсіонерам обіцяють свободу вибору

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР підготувала концепцію майбутньої пенсійної реформи.

Дивися повний текст Майбутнім пенсіонерам обіцяють свободу вибору.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:57

Прочитано по диагонали, суть - денег нет но вы держитесь!
straponesa
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