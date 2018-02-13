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Росія залишилась без українських
двигунів для цивільних...

Росія залишилась без українських двигунів для цивільних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:58

Росія залишилась без українських двигунів для цивільних...

Пропонуємо до обговорення:
Двигуни Д-436 випускаються запорізьким підприємством "Мотор Січ".

Дивися повний текст Росія залишилась без українських двигунів для цивільних літаків.
R2
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Радоваться с какого-то написанного "говна"?
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papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:49

Re: Росія

А вчера еще можно было?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:25

Так придется прекратить выпуск двигателя, или есть и другие покупатели.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:25

Ну значит в Украине не будут выпускать не только самолеты, но и двигатели. Уникальная страна!
Polly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:48

  Polly написав:Ну значит в Украине не будут выпускать не только самолеты, но и двигатели. Уникальная страна!

Ну не прям так сразу. Но да в конце концов так и будет.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:31

Почему двигатели во множественном числе?
Произведено в 2016 - 2 штуки, в 2017 - 1 штука. Продолжая тенденцию в 2018 году - пол самолёта, а значит нужен только 1 двигатель в год. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:51

"Двигуни Д-436 встановлюються на літаки Ан-148, їх збирають на Воронезькому авіабудівному заводі, а також на літаки-амфібії Бе-200".

Ан-148 уже не собираются, их выпуск остановлен с января 2018 из-за отсутствия заказов.
На Бе-200 устанавливаются не Д-436, а Д-436ТП (морская модификация). Их производство было освоено в 2000-м году Уфимским моторостроительным производственным объединением.

Основная проблема по двигателям для Ан-148 - не постройка новых самолётов, а подержание в эксплуатации существующего парка ВС. После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена.

Вот и прекратили поставлять. Получается как в анекдоте "Неуловимый Джо. А почему неуловимый? Потому что его никто не ловит".
У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:13

  Камикадзе написав:

У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны


Основными были вертолетные движки, после 2014 их производство которых пришлось наладить в "ОДК Климов",начали с 10шт. в 2015 до более чем 300шт. в 2017г. ...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:39

Ан-148 хоть и цивильный литак, но чаще всего перевозит совсем не цивильных пассажиров. Из 28 российских Ан-148, двадцать эксплуатируют силовые ведомства: МО РФ -12шук, ФСБ (СЛО "Россия") -6шт, МЧС РФ -2шт. Оставить их без запасных двигателей - святое дело!
warlamp
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