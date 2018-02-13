Двигуни Д-436 випускаються запорізьким підприємством "Мотор Січ".
Дивися повний текст Росія залишилась без українських двигунів для цивільних літаків.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:58
Росія залишилась без українських двигунів для цивільних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія залишилась без українських двигунів для цивільних літаків.
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:44
Радоваться с какого-то написанного "говна"?
Перевелись нормальные журналисты, а главное - дипломаты!
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:49
Re: Росія
А вчера еще можно было?
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:25
Так придется прекратить выпуск двигателя, или есть и другие покупатели.
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:25
Ну значит в Украине не будут выпускать не только самолеты, но и двигатели. Уникальная страна!
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:48
Додано: Пон 19 лют, 2018 20:31
Почему двигатели во множественном числе?
Произведено в 2016 - 2 штуки, в 2017 - 1 штука. Продолжая тенденцию в 2018 году - пол самолёта, а значит нужен только 1 двигатель в год.
Додано: Пон 19 лют, 2018 20:51
Ан-148 уже не собираются, их выпуск остановлен с января 2018 из-за отсутствия заказов.
На Бе-200 устанавливаются не Д-436, а Д-436ТП (морская модификация). Их производство было освоено в 2000-м году Уфимским моторостроительным производственным объединением.
Основная проблема по двигателям для Ан-148 - не постройка новых самолётов, а подержание в эксплуатации существующего парка ВС. После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена.
Вот и прекратили поставлять. Получается как в анекдоте "Неуловимый Джо. А почему неуловимый? Потому что его никто не ловит".
У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:13
Основными были вертолетные движки, после 2014 их производство которых пришлось наладить в "ОДК Климов",начали с 10шт. в 2015 до более чем 300шт. в 2017г. ...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:39
Ан-148 хоть и цивильный литак, но чаще всего перевозит совсем не цивильных пассажиров. Из 28 российских Ан-148, двадцать эксплуатируют силовые ведомства: МО РФ -12шук, ФСБ (СЛО "Россия") -6шт, МЧС РФ -2шт. Оставить их без запасных двигателей - святое дело!
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