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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:03
Re: Росія залишилась без українських двигунів для цивільних.
Додано: Вів 20 лют, 2018 05:25
warlamp Ан-148 хоть и цивильный литак, но чаще всего перевозит совсем не цивильных пассажиров. Из 28 российских Ан-148, двадцать эксплуатируют силовые ведомства: МО РФ -12шук, ФСБ (СЛО "Россия") -6шт, МЧС РФ -2шт. Оставить их без запасных двигателей - святое дело! Внимательно читайте статью - “К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей”, – отметил Бочаров.
Додано: Вів 20 лют, 2018 07:10
Додано: Вів 20 лют, 2018 08:12
Надо однако признать, что некоторую часть двигателей "Климов" до сих пор собирает из украинских комплектующих.
Хотя следует согласится и с тем, что такими темпами замещения им украинские движки или их части скоро совсем станут не нужны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 20 лют, 2018 15:20
Набежала нечисть пургу нести.
Прямо в январе 2018 остановлен выпуск? Правда? Самолет для Минобороны не считается "выпуском", я правильно понимаю? Обещают его собрать в 2018-2019 году + время на сертификацию.
И сколько уфимцы их выпустили?
У них документация, но все комплектующие делались, делаются и будут делаться в Украине. Потому, что ради 10 двигателей осваивать номенклатуру из тысячи деталей никто не будет. Они так же выпускают Д-436ТП, как в Украине выпускается машина Шкода.
Это ИХ проблема. Захватили Крым - пусть теперь думают что с флотом делать.
Ужас. Зачем же так унижаться? Пусть ставят свой единственный и неповторимый ПД-14 начиная от Ан-2 и заканчивая Ан-124... Ой, ПД-14 ведь тоже в Запорожье разрабатывался, вот невезение!
И все эти двигатели ставятся на российские вертолеты (в то числе и в ходе модернизации). А все экспортные комплектуются моторовскими движками в стране-заказчике. Мотор Сич далеко не убыточное предприятие. И было бы еще более прибыльным, если бы Богуслаев деньги в Панаму не выводил.
Додано: Вів 20 лют, 2018 17:10
Re: Росія залишилась без українських двигунів для цивільних.
и расейские самолеты, надо заметить падают все чаще , без надлежащего обслуживания и комплектующих. Дальше только хуже.
Додано: Вів 20 лют, 2018 17:44
Замещайте. Быстрее замещайте, активнее, пожалуйста.
Космос вы уже заместили так, что просрали рынок запусков частнику из США.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 20 лют, 2018 22:10
Уфимцы производят только отдельные узлы и агрегаты для всех модификаций Д-436.
"Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, производящий самолеты-амфибии Бе-200, ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства", сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Андрей Сальников.
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