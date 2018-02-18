Росія залишилась без українських двигунів для цивільних...

Додано: Вів 20 лют, 2018 15:20

Камикадзе написав: "Двигуни Д-436 встановлюються на літаки Ан-148, їх збирають на Воронезькому авіабудівному заводі, а також на літаки-амфібії Бе-200".



Ан-148 уже не собираются, их выпуск остановлен с января 2018 из-за отсутствия заказов. Ан-148 уже не собираются, их выпуск остановлен с января 2018 из-за отсутствия заказов.

Камикадзе написав: На Бе-200 устанавливаются не Д-436, а Д-436ТП (морская модификация). Их производство было освоено в 2000-м году Уфимским моторостроительным производственным объединением. На Бе-200 устанавливаются не Д-436, а Д-436ТП (морская модификация). Их производство было освоено в 2000-м году Уфимским моторостроительным производственным объединением.

Камикадзе написав: Основная проблема по двигателям для Ан-148 - не постройка новых самолётов, а подержание в эксплуатации существующего парка ВС. После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена. Основная проблема по двигателям для Ан-148 - не постройка новых самолётов, а подержание в эксплуатации существующего парка ВС. После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена.

Камикадзе написав: У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны

antikkristall написав: Основными были вертолетные движки, после 2014 их производство которых пришлось наладить в "ОДК Климов",начали с 10шт. в 2015 до более чем 300шт. в 2017г. ... Основными были вертолетные движки, после 2014 их производство которых пришлось наладить в "ОДК Климов",начали с 10шт. в 2015 до более чем 300шт. в 2017г. ...

Набежала нечисть пургу нести.Прямо в январе 2018 остановлен выпуск? Правда? Самолет для Минобороны не считается "выпуском", я правильно понимаю? Обещают его собрать в 2018-2019 году + время на сертификацию.И сколько уфимцы их выпустили?У них документация, но все комплектующие делались, делаются и будут делаться в Украине. Потому, что ради 10 двигателей осваивать номенклатуру из тысячи деталей никто не будет. Они так же выпускают Д-436ТП, как в Украине выпускается машина Шкода.Это ИХ проблема. Захватили Крым - пусть теперь думают что с флотом делать.Ужас. Зачем же так унижаться? Пусть ставят свой единственный и неповторимый ПД-14 начиная от Ан-2 и заканчивая Ан-124... Ой, ПД-14 ведь тоже в Запорожье разрабатывался, вот невезение!И все эти двигатели ставятся на российские вертолеты (в то числе и в ходе модернизации). А все экспортные комплектуются моторовскими движками в стране-заказчике. Мотор Сич далеко не убыточное предприятие. И было бы еще более прибыльным, если бы Богуслаев деньги в Панаму не выводил.