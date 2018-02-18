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Росія залишилась без українських
двигунів для цивільних...

Росія залишилась без українських двигунів для цивільних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:03

Re: Росія залишилась без українських двигунів для цивільних.

Зображення
tvagel
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 05:25

warlamp Ан-148 хоть и цивильный литак, но чаще всего перевозит совсем не цивильных пассажиров. Из 28 российских Ан-148, двадцать эксплуатируют силовые ведомства: МО РФ -12шук, ФСБ (СЛО "Россия") -6шт, МЧС РФ -2шт. Оставить их без запасных двигателей - святое дело! Внимательно читайте статью - “К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей”, – отметил Бочаров.
alex34124
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 07:10

  tvagel написав:Зображення


ВВП Катара 2015 - 164 Млрд. $
2017 - 166 Млрд. $
Где ваши 8,5% роста? Fake News...
Ах да.. ВВП Катар 2014 - 206 Млрд. $!!!!
stud_kapally3
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:12

  antikkristall написав:
  Камикадзе написав:

У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны


Основными были вертолетные движки, после 2014 их производство которых пришлось наладить в "ОДК Климов",начали с 10шт. в 2015 до более чем 300шт. в 2017г. ...


Надо однако признать, что некоторую часть двигателей "Климов" до сих пор собирает из украинских комплектующих.
Хотя следует согласится и с тем, что такими темпами замещения им украинские движки или их части скоро совсем станут не нужны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:20

Набежала нечисть пургу нести.
  Камикадзе написав:
"Двигуни Д-436 встановлюються на літаки Ан-148, їх збирають на Воронезькому авіабудівному заводі, а також на літаки-амфібії Бе-200".

Ан-148 уже не собираются, их выпуск остановлен с января 2018 из-за отсутствия заказов.

Прямо в январе 2018 остановлен выпуск? Правда? Самолет для Минобороны не считается "выпуском", я правильно понимаю? Обещают его собрать в 2018-2019 году + время на сертификацию.
  Камикадзе написав:На Бе-200 устанавливаются не Д-436, а Д-436ТП (морская модификация). Их производство было освоено в 2000-м году Уфимским моторостроительным производственным объединением.

И сколько уфимцы их выпустили? :mrgreen:
У них документация, но все комплектующие делались, делаются и будут делаться в Украине. Потому, что ради 10 двигателей осваивать номенклатуру из тысячи деталей никто не будет. Они так же выпускают Д-436ТП, как в Украине выпускается машина Шкода.

  Камикадзе написав:Основная проблема по двигателям для Ан-148 - не постройка новых самолётов, а подержание в эксплуатации существующего парка ВС. После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена.

Это ИХ проблема. Захватили Крым - пусть теперь думают что с флотом делать.

  Камикадзе написав:У Моторсичи есть более востребованные двигатели. Россия их может покупать через третьи страны

Ужас. Зачем же так унижаться? Пусть ставят свой единственный и неповторимый ПД-14 начиная от Ан-2 и заканчивая Ан-124... Ой, ПД-14 ведь тоже в Запорожье разрабатывался, вот невезение!

  antikkristall написав:Основными были вертолетные движки, после 2014 их производство которых пришлось наладить в "ОДК Климов",начали с 10шт. в 2015 до более чем 300шт. в 2017г. ...

И все эти двигатели ставятся на российские вертолеты (в то числе и в ходе модернизации). А все экспортные комплектуются моторовскими движками в стране-заказчике. Мотор Сич далеко не убыточное предприятие. И было бы еще более прибыльным, если бы Богуслаев деньги в Панаму не выводил.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:10

Re: Росія залишилась без українських двигунів для цивільних.

и расейские самолеты, надо заметить падают все чаще , без надлежащего обслуживания и комплектующих. Дальше только хуже.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:44

  Shram написав:Хотя следует согласится и с тем, что такими темпами замещения им украинские движки или их части скоро совсем станут не нужны.


Замещайте. Быстрее замещайте, активнее, пожалуйста.

Космос вы уже заместили так, что просрали рынок запусков частнику из США.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:10

  Камикадзе написав:
"Двигуни Д-436 встановлюються на літаки Ан-148, їх збирають на Воронезькому авіабудівному заводі, а також на літаки-амфібії Бе-200".


На Бе-200 устанавливаются не Д-436, а Д-436ТП (морская модификация). Их производство было освоено в 2000-м году Уфимским моторостроительным производственным объединением.


Уфимцы производят только отдельные узлы и агрегаты для всех модификаций Д-436.
"Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, производящий самолеты-амфибии Бе-200, ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства", сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Андрей Сальников.
warlamp
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