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Середня зарплата киян за п'ять
років у перерахунку на...

Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22

Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна зарплата жителів столиці у твердій валюті скоротилася з 607 доларів п’ять років тому до 397 сьогодні.

Дивися повний текст Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на долари зменшилась майже вдвічі.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22

1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно.
2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.
tradedragon
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22

1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно.
2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.
tradedragon
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:36

  tradedragon написав:1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно. 2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.

опередив)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:40

  tradedragon написав:1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно. 2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.

З врахуванням того, що ціни на продукти за цей час виросли до 2 разів, то хавчик відносно подешевшав і як на мене, особливої різниці в рівні життґ не відчувається. Враховуючи, війну, втрату Криму, частини економіки донбасу, необхідність витрачати 6% ВВП на армію, уряд та президент дуже навіть не погано справляються. Мабуть таки дійсно красти стали менше, а воплі і соплі про "карупцию" дещо перебільшені. Інакше як пояснити, що попри всі біди живемо не гірше ніж тоді, коли наче все було на місці?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:45

Это не зарплаты упали, это доллары подешевели (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:57

Ишь, бесполые и безликие набежали похрюкать за денежку малую
А таки да - ЗП упала вдвое, как бы и не больше.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:03

А на євро? втричі. Отож. все злочинна влада. Зубожіння!!! всі голосують за юлю
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:05

главком і ви за ним - дEбiли
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:07

  tradedragon написав:1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно.
2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.


1. Вам же прямо написали, курс на конец года 2013 и конец года 2017. Что кому простительно?
2. Я понимаю, что лень вам зайти на фейсбук этого Пабата, не знаю кто-это, я не киевлянин, и самолично убедиться, что Пабат ни 2 раза, ни в полтора раза, ни во сколько раз вообще не писал.

Для ленивых - всё что написано, никаких выводов - просто констатация цифр :

Официальная зарплата жителей столицы в твёрдой валюте выглядит менее привлекательно, поскольку сократилась с 607 долларов пять лет назад до 397 сегодня... /C/

Можно придраться только к последнему слову - Сегодня, потому что вчера был другой курс, завтра будет еще более другой.
freeze
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