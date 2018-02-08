Офіційна зарплата жителів столиці у твердій валюті скоротилася з 607 доларів п’ять років тому до 397 сьогодні.
Дивися повний текст Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на долари зменшилась майже вдвічі.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22
Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на долари зменшилась майже вдвічі.
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22
1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно.
2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22
1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно.
2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:36
опередив)
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:40
З врахуванням того, що ціни на продукти за цей час виросли до 2 разів, то хавчик відносно подешевшав і як на мене, особливої різниці в рівні життґ не відчувається. Враховуючи, війну, втрату Криму, частини економіки донбасу, необхідність витрачати 6% ВВП на армію, уряд та президент дуже навіть не погано справляються. Мабуть таки дійсно красти стали менше, а воплі і соплі про "карупцию" дещо перебільшені. Інакше як пояснити, що попри всі біди живемо не гірше ніж тоді, коли наче все було на місці?
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:45
Это не зарплаты упали, это доллары подешевели (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:57
Ишь, бесполые и безликие набежали похрюкать за денежку малую
А таки да - ЗП упала вдвое, как бы и не больше.
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:03
А на євро? втричі. Отож. все злочинна влада. Зубожіння!!! всі голосують за юлю
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:07
1. Вам же прямо написали, курс на конец года 2013 и конец года 2017. Что кому простительно?
2. Я понимаю, что лень вам зайти на фейсбук этого Пабата, не знаю кто-это, я не киевлянин, и самолично убедиться, что Пабат ни 2 раза, ни в полтора раза, ни во сколько раз вообще не писал.
Для ленивых - всё что написано, никаких выводов - просто констатация цифр :
Официальная зарплата жителей столицы в твёрдой валюте выглядит менее привлекательно, поскольку сократилась с 607 долларов пять лет назад до 397 сегодня... /C/
Можно придраться только к последнему слову - Сегодня, потому что вчера был другой курс, завтра будет еще более другой.
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