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Середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:36
Для чистоты сравнения возьмем и предыдущую "4-летку"
Средняя зарплата:
декабрь 2009 = 3430 грн, или 420 долларов
декабрь 2013 = 5007 грн, или 607 долларов
декабрь 2017 = 11135 грн, или 397 долларов.
Соответственно,
2013/2009 зарплата увеличилась на 187 долларов, или +45%.
2017/2013 - уменьшилась на 210 долларов, или -35%
2017/2009 (за 8 лет) - уменьшилась на 23 доллара, или -5%.
К чему тут оскорбления, или эмоции? Это сухие неоспоримые факты!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 18:01
Пабат, це той, що кілька років тому сунув голову в китайську установку для запуску салютів? Я би не став всерйоз сприймати слова такої людини, свій рівень інтелекту він вже продемонстрував.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 18:02
Дваждыдвашник написав:
Ишь, бесполые и безликие набежали похрюкать за денежку малую
А таки да - ЗП упала вдвое, как бы и не больше.
Будь сегодня 2015 год - можно было бы согласится, но на сегодняшний день это явно некорректная оценка ситуации
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Додано: Пон 19 лют, 2018 18:21
В декабре средняя зарплата по Киеву превышала 14000 гривен,это 500 долларов,до 605 не так уж и много осталось.С таким бегством рабочей силы на Польшу и Чехию к июню 600 долларов будет средней по столице
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:05
по моим даннм в декабре 15тыс, по курсу 24.75 это даже больше, чем 605 долларов
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:30
andriyzhagun написав: tradedragon написав:
1 - Сейчас курс 26,99, то есть не 397, а 411, ну то такое. Для де*** -регионала пабата простительно. 2 - 607 делить на 411 получается 1,48 (даже если делить на 397 получим 1,53). Где тут почти вдвое ? Для любого нормального человека это называется "в полтора раза. Идиоты-зрадофилы.
З врахуванням того, що ціни на продукти за цей час виросли до 2 разів, то хавчик відносно подешевшав і як на мене, особливої різниці в рівні життґ не відчувається. Враховуючи, війну, втрату Криму, частини економіки донбасу, необхідність витрачати 6% ВВП на армію, уряд та президент дуже навіть не погано справляються. Мабуть таки дійсно красти стали менше, а воплі і соплі про "карупцию" дещо перебільшені. Інакше як пояснити, що попри всі біди живемо не гірше ніж тоді, коли наче все було на місці?
Ну где цены на продукты выросли только вдвое?? А згущенка, а масло подсолнечное - в три и более раз. Шоколад и подобное за счет сои и падения качества только и держатся в двойке. Что касается картошки по 7 гривен за кг так это в первую очередь по нашим селюкам и бьет. Вот только газ подорожал в 10 раз. Живемо гірше ніж тоді.
ДС мне друг, но истина дороже
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