Про це йдеться в повідомленні ДФС
Дивися повний текст ДФС виявила фіктивну компанію з виведення 22 млрд гривень.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 16:38
ДФС виявила фіктивну компанію з виведення 22 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС виявила фіктивну компанію з виведення 22 млрд гривень.
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:05
Что значит выявила? Типа не видны обороты с прибылью под 0? Все видно в онлайн. Видать не выявила, а просто в блокнотике посмотрела у начальства. Такое невозможно без крыши от той же гфс
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