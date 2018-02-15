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ДФС виявила фіктивну компанію
з виведення 22 млрд гривень

ДФС виявила фіктивну компанію з виведення 22 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:38

ДФС виявила фіктивну компанію з виведення 22 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ДФС

Дивися повний текст ДФС виявила фіктивну компанію з виведення 22 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:38

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Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:05

Что значит выявила? Типа не видны обороты с прибылью под 0? Все видно в онлайн. Видать не выявила, а просто в блокнотике посмотрела у начальства. Такое невозможно без крыши от той же гфс
Mutabor
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