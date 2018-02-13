У Департаменті містобудування та архітектури КМДА представили детальну карту.
Дивися повний текст Якою буде Велика кільцева в Києві (карта).
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Додано: Пон 19 лют, 2018 17:04
Якою буде Велика кільцева в Києві (карта)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою буде Велика кільцева в Києві (карта).
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:30
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:00
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:18
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:05
При чём здесь заголовок "Большая кольцевая в Киеве", если окружная будет пролегать далеко за пределами Киева ?
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:41
Господа зрадофилы, хочу напомнить мудрость от TM ЛаоТзе, что дорога в тысячу миль начинается с одной детальной карты
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