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Якою буде Велика
кільцева в Києві (карта)

Якою буде Велика кільцева в Києві (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:04

Якою буде Велика кільцева в Києві (карта)

Пропонуємо до обговорення:
У Департаменті містобудування та архітектури КМДА представили детальну карту.

Дивися повний текст Якою буде Велика кільцева в Києві (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:04

Коли почнуть?
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:30

  kyiv7777 написав:Коли почнуть?

В наших реалиях более актуальный вопрос, когда закончат :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:00

  ssnet написав:
  kyiv7777 написав:Коли почнуть?

В наших реалиях более актуальный вопрос, когда закончат :mrgreen:

Да вы батенька оптимист. Древность плана как бы намекает ...
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:18

  kyiv7777 написав:Коли почнуть?

Согласно карте, старт строительства был еще в 2014-м. Треть Окружной уже построено. Вы просто не заметили)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:05

При чём здесь заголовок "Большая кольцевая в Киеве", если окружная будет пролегать далеко за пределами Киева ?
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:41

Господа зрадофилы, хочу напомнить мудрость от TM ЛаоТзе, что дорога в тысячу миль начинается с одной детальной карты
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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