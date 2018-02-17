|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:26
что то окружная получилась слишком "окружная", особенно участок по киевскому морю...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 20 лют, 2018 11:20
Re: Якою буде Велика кільцева в Києві (карта)
Интересно, в Плютах (как продолжение Кончи-Заспы) все побережье занято под виллы и фазенды наших элитных сограждан.
Как это будут решать?
Востаннє редагувалось Дваждыдвашник в Вів 20 лют, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:50
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:24
Фінанс УА! Що ви множите єресь!?
намальована окружна - це проект без майбутнього (поки що) , був ініційований в облдержадміністрації...
А ось, кільцева, яка в Києві...
http://forum.metropoliten.kiev.ua/topic1801.html?postdays=0&postorder=asc&start=810&sid=dcf5d47feab24cd29db199a95e38ee8c
реклама
|