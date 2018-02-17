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Якою буде Велика
кільцева в Києві (карта)

Якою буде Велика кільцева в Києві (карта)
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:26

что то окружная получилась слишком "окружная", особенно участок по киевскому морю...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:20

Re: Якою буде Велика кільцева в Києві (карта)

Интересно, в Плютах (как продолжение Кончи-Заспы) все побережье занято под виллы и фазенды наших элитных сограждан.
Как это будут решать?
Востаннє редагувалось Дваждыдвашник в Вів 20 лют, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:50

  Дваждыдвашник написав:Интересно, в Таценках и Плютах (как продолжение Кончи-Заспы) все побережье занято под виллы и фазенды наших элитных сограждан.
Как это будут решать?

Решать будут, как и всегда, - виртуально)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:24

Фінанс УА! Що ви множите єресь!?
намальована окружна - це проект без майбутнього (поки що) , був ініційований в облдержадміністрації...
А ось, кільцева, яка в Києві...
http://forum.metropoliten.kiev.ua/topic1801.html?postdays=0&postorder=asc&start=810&sid=dcf5d47feab24cd29db199a95e38ee8c
a_mel
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