У грудні 2017 року 6,6% штатних працівників отримували мінімальні зарплати.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну зарплату.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04
Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну зарплату.
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04
Итого! более 76% украинцев живут на сумму ниже реального! прожиточного минимума
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