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Стало відомо, скільки українців
живуть на мінімальну...

Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04

Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2017 року 6,6% штатних працівників отримували мінімальні зарплати.

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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04

Итого! более 76% украинцев живут на сумму ниже реального! прожиточного минимума
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Это жесть .... Гройсман работает...((
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