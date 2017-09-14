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Стало відомо, скільки українців
живуть на мінімальну...

Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04

Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2017 року 6,6% штатних працівників отримували мінімальні зарплати.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04

Итого! более 76% украинцев живут на сумму ниже реального! прожиточного минимума
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:17

Это жесть .... Гройсман работает...((
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:06

Как тогда средняя получается больше 11000?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:47

  p_a_l написав:Как тогда средняя получается больше 11000?

понад 6 000 грн отримували 49,6% працівників.

При цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 000 грн.

Что удивительного то?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:29

  p_a_l написав:Как тогда средняя получается больше 11000?

берем 100000 чел с ЗП 5000 грн и парочку с 1 000 000 грн ЗП вот и 11000 грн средняя
Dmitriy Glad
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:31

"Так, в собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году – около 400 миллиардов евро, а 3,6 миллиарда самых бедных людей мира имеют в своем распоряжении около 384 миллиардов евро. Один процент самых богатых людей мира имеет в своем распоряжении 50,8 процента мировых состояний" https://focus.ua/world/364612/
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:43

  p_a_l написав:Как тогда средняя получается больше 11000?

берем 100000 чел с ЗП 5000 грн и парочку с 1 000 000 грн ЗП вот и 11000 грн средняя[/quote]
Будет средняя 5020 грн, подтяните арифметику
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