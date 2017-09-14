У грудні 2017 року 6,6% штатних працівників отримували мінімальні зарплати.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну зарплату.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04
Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців живуть на мінімальну зарплату.
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04
Итого! более 76% украинцев живут на сумму ниже реального! прожиточного минимума
Додано: Вів 20 лют, 2018 08:47
Что удивительного то?
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:29
Додано: Вів 20 лют, 2018 09:31
"Так, в собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году – около 400 миллиардов евро, а 3,6 миллиарда самых бедных людей мира имеют в своем распоряжении около 384 миллиардов евро. Один процент самых богатых людей мира имеет в своем распоряжении 50,8 процента мировых состояний" https://focus.ua/world/364612/
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:43
берем 100000 чел с ЗП 5000 грн и парочку с 1 000 000 грн ЗП вот и 11000 грн средняя[/quote]
Будет средняя 5020 грн, подтяните арифметику
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