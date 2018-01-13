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Київ обійшов Москву за
рівнем затребуваності офісів

Київ обійшов Москву за рівнем затребуваності офісів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:08

Київ обійшов Москву за рівнем затребуваності офісів

Пропонуємо до обговорення:
Головною причиною такого істотного стрибка стало зростання попиту на ділові приміщення.

Дивися повний текст Київ обійшов Москву за рівнем затребуваності офісів.
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они что там на коксе сидят?
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... Цены упали ... люди переехали из гос. зданий в офисы. Вот и всё.
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