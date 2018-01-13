Головною причиною такого істотного стрибка стало зростання попиту на ділові приміщення.
Дивися повний текст Київ обійшов Москву за рівнем затребуваності офісів.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:08
Київ обійшов Москву за рівнем затребуваності офісів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ обійшов Москву за рівнем затребуваності офісів.
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:08
они что там на коксе сидят?
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