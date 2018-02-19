Таку думку в коментарі висловив політолог Олександр Кочетков.
Дивися повний текст Корупціонери навчилися обходити ProZorro - експерт.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:15
Корупціонери навчилися обходити ProZorro - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Корупціонери навчилися обходити ProZorro - експерт.
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:33
Статья может и заказная, но скажу вам по секрету: Уже критичная дляд тендеров проводится с "отсечением", т.е. под одного участника. При этом даже, если не прописаны условия"отсечения" победителя могут просто дисквалифицировать на этапе квалификации со словами"а нам пох - можете продават на нас в суд". С нами так неоднократно было... Жалобы же никто особо не рассматривает, вернее может и смотрят, а толку без судов, в которых твое дело застрянет на вечно?
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