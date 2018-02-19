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Корупціонери навчилися
обходити ProZorro - експерт

Корупціонери навчилися обходити ProZorro - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:15

Корупціонери навчилися обходити ProZorro - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в коментарі висловив політолог Олександр Кочетков.

Дивися повний текст Корупціонери навчилися обходити ProZorro - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:15

Статья похожа на заказную.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:33

Статья может и заказная, но скажу вам по секрету: Уже критичная дляд тендеров проводится с "отсечением", т.е. под одного участника. При этом даже, если не прописаны условия"отсечения" победителя могут просто дисквалифицировать на этапе квалификации со словами"а нам пох - можете продават на нас в суд". С нами так неоднократно было... Жалобы же никто особо не рассматривает, вернее может и смотрят, а толку без судов, в которых твое дело застрянет на вечно?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:52

Что то сегодня писали об убытках столичного метро ..
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