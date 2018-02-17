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В Україні стане дорожче виписувати газети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 01:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".
Дивися повний текст В Україні стане дорожче виписувати газети
.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 01:12
Их что,ещё кто то выписывает???? У всех интернет(с)
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