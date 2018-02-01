Група винахідників з Массачусетського технологічного інституту знайшла спосіб заряджати батарею смартфона за допомогою повітря
Дивися повний текст Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 04:59
Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря.
Додано: Вів 20 лют, 2018 04:59
Для пустынных регионов, для Сибири и Монголии, где суточный перепад температуры и 40 градусов бывает, очень даже сойдет
Додано: Вів 20 лют, 2018 08:01
Re: Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря
Мини ветрячок - еще может быть, а получить сколь нибудь ощутимую энергию на перепаде температур в объеме или площади смартфона - не верю. Бред сивой кобылы.
Додано: Вів 20 лют, 2018 08:23
Согласен, что то очередным псевдонаучным бредом попахивает.
Столь растянутый по времени перепад температур (10-12 часов), да ещё и столь незначительный (ночь-день), да на корпусе телефона - очень-очень сомнительно.
Ещё понимаю перепад человеческое тело (36 градусов)- окружающая среда (18-25 градусов), да и причем постоянно в течении суток. И то маловата разница для снятия хорошего тока.
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