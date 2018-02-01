RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Знайдено спосіб заряджати
смартфон за допомогою повітря

Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 04:59

Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря

Пропонуємо до обговорення:
Група винахідників з Массачусетського технологічного інституту знайшла спосіб заряджати батарею смартфона за допомогою повітря

Дивися повний текст Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80222
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 04:59

Для пустынных регионов, для Сибири и Монголии, где суточный перепад температуры и 40 градусов бывает, очень даже сойдет
max_us_ua
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 17.11.08
Подякував: 430 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:01

Re: Знайдено спосіб заряджати смартфон за допомогою повітря

Мини ветрячок - еще может быть, а получить сколь нибудь ощутимую энергию на перепаде температур в объеме или площади смартфона - не верю. Бред сивой кобылы.
Кузя
 
Повідомлень: 162
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:23

  Кузя написав:Мини ветрячок - еще может быть, а получить сколь нибудь ощутимую энергию на перепаде температур в объеме или площади смартфона - не верю. Бред сивой кобылы.


Согласен, что то очередным псевдонаучным бредом попахивает.
Столь растянутый по времени перепад температур (10-12 часов), да ещё и столь незначительный (ночь-день), да на корпусе телефона - очень-очень сомнительно.

Ещё понимаю перепад человеческое тело (36 градусов)- окружающая среда (18-25 градусов), да и причем постоянно в течении суток. И то маловата разница для снятия хорошего тока.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 26.03.16
Подякував: 89 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі
R2 » Сер 07 лют, 2018 17:39
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 22:37
max_us_ua
СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 01 лют, 2018 16:20
32 1831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 14:59
titanik
Вчені відкрили новий спосіб зупинки світла
R2 » Нед 04 лют, 2018 18:04
3 174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 14:21
orlovskijea
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53387)
20.02.2018 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.