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АМПУ розв'язала проблему
всіх портів України

АМПУ розв'язала проблему всіх портів України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 07:13

АМПУ розв'язала проблему всіх портів України

Пропонуємо до обговорення:
У прес-службі АМПУ заявили, що «Днопоглиблювальний флот» вже почав свою роботу.

Дивися повний текст АМПУ розв'язала проблему всіх портів України.
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