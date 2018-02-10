Венесуела почала реалізацію власної кріптовалюти "петро".
Дивися повний текст Венесуела випустила свою криптовалюту "петро" в обіг.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:45
Венесуела випустила свою криптовалюту "петро" в обіг
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Дивися повний текст Венесуела випустила свою криптовалюту "петро" в обіг.
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:44
Зря они крипту "петро" обозвали... Не к добру это....
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