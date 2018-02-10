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Венесуела випустила свою
криптовалюту "петро" в обіг

Венесуела випустила свою криптовалюту "петро" в обіг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:45

Венесуела випустила свою криптовалюту "петро" в обіг

Пропонуємо до обговорення:
Венесуела почала реалізацію власної кріптовалюти "петро".

Дивися повний текст Венесуела випустила свою криптовалюту "петро" в обіг.
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на каких биржах торгуется кто знает?
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Вирус "Петя", валюта "Петро". Популярны мы, однако.
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Зря они крипту "петро" обозвали... Не к добру это....
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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