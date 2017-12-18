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Надходження до держбюджету
від експорту металобрухту...

Надходження до держбюджету від експорту металобрухту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:46

Надходження до держбюджету від експорту металобрухту...

Пропонуємо до обговорення:
Також глава комітету зазначив, що за черговий рік дії закону дефіцит металобрухту для українських металургійних заводів скоротився на 40%.

Дивися повний текст Надходження до держбюджету від експорту металобрухту зросли втричі - глава комітету ВР.
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