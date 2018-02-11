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Ревізор для маршруток: чиновники
перевірять, на чому...

Ревізор для маршруток: чиновники перевірять, на чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:46

Ревізор для маршруток: чиновники перевірять, на чому...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська держадміністрація почала перевірку перевізників на міських автобусних маршрутах.

Дивися повний текст Ревізор для маршруток: чиновники перевірять, на чому возять киян.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:46

А то они не знают.
juice
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:50

Сколько бабла уже распилили на проверку - это более интересный факт?!
NoNaMe
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