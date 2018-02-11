Київська міська держадміністрація почала перевірку перевізників на міських автобусних маршрутах.
Дивися повний текст Ревізор для маршруток: чиновники перевірять, на чому возять киян.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:46
Ревізор для маршруток: чиновники перевірять, на чому...
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Дивися повний текст Ревізор для маршруток: чиновники перевірять, на чому возять киян.
Додано: Вів 20 лют, 2018 09:50
Сколько бабла уже распилили на проверку - это более интересный факт?!
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