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Фінський провайдер обіцяє
запустити мережу 5G в Турку в...

Фінський провайдер обіцяє запустити мережу 5G в Турку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22

Фінський провайдер обіцяє запустити мережу 5G в Турку в...

Пропонуємо до обговорення:
5G продовжує поширення світом. Слідом за Іспанією і Японією в чергу на впровадження технології стала Фінляндія. Місцевий оператор зв'язку Elisa пообіцяв запустити мережу нового стандарту вже до кінця травня, передає VentureBeat.

Дивися повний текст Фінський провайдер обіцяє запустити мережу 5G в Турку в кінці травня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22

От якби в Турку Львівської області, ото була б НОВИНА
Taras Rudko
 
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