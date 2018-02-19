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Фінський провайдер обіцяє запустити мережу 5G в Турку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22
Пропонуємо до обговорення:
5G продовжує поширення світом. Слідом за Іспанією і Японією в чергу на впровадження технології стала Фінляндія. Місцевий оператор зв'язку Elisa пообіцяв запустити мережу нового стандарту вже до кінця травня, передає VentureBeat.
Дивися повний текст Фінський провайдер обіцяє запустити мережу 5G в Турку в кінці травня
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22
От якби в Турку Львівської області, ото була б НОВИНА
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