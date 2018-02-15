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Бессарабський ринок у Києві
здаватиме торгові місця...

Бессарабський ринок у Києві здаватиме торгові місця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:25

Бессарабський ринок у Києві здаватиме торгові місця...

Пропонуємо до обговорення:
омунальне підприємство "Бессарабський ринок" (Київ) з ​​19 лютого 2018 року запроваджує процедуру здачі в оренду торгових місць через електронні аукціони Prozorro.Sale і Е-Тендер.

Дивися повний текст Бессарабський ринок у Києві здаватиме торгові місця через Prozorro.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:25

Угу, вовремя, уже сейчас половина рынка пустует
papazina
 
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