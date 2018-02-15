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Бум на лондонському
ринку житла закінчився

Бум на лондонському ринку житла закінчився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:51

Бум на лондонському ринку житла закінчився

Пропонуємо до обговорення:
Період надзвичайно активного попиту на житло в столиці Великобританії закінчився, і тепер продавцям варто переглянути свою цінову політику, вважають експерти ріелторського порталу Rightmove.

Дивися повний текст Бум на лондонському ринку житла закінчився.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:51

Посмотрите сколько стоят дома в киеве. Например $500k на нивках или 2 000 000 на оболони. Так что куда там лондону. у нас годовая зарплата не 20 а 100 раз превышена.
dima482
 
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